Erken seçim mi geliyor Numan Kurtulmuş açıkladı

MHP'li Semih Yalçın'ın sözleri sonrası erken seçim mi geliyor sorusu sorulmaya başlandı. Ak Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Semih Yalçın'ın sözlerinin asla bir erken seçimle ilgisi yoktur. Çok kısa bir müddet önce Sayın Bahçeli de zaten 'Türkiye'de erken seçim yoktur, vaktinde seçim yapılacaktır.' dedi.

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Gazeteci Mehmet Fatih Ersoy'un Instagram canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi: "Sayın Semih Yalçın'ın tweetleri -sonradan ifade edildi zannediyorum- Sayın Bahçeli'nin daha önceki yıllarda söylediği sözlerden alınmış bir takım pasajlar. Onları tweetinden bir şekilde paylaştı.

MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı'yla tek parti olmadı

Buradan başka bir mana çıkarılmasının lüzumsuz ve anlamsız olduğunu ifade eden yeni bir tweet Sayın Yalçın atmış oldu. Başından beri bizim söylediğimiz, MHP ve AK Parti, Cumhur İttifakı'yla tek parti olmadı. AK Parti ve MHP kendi siyasi kimlikleriyle var olan iki partidir ama Cumhur İttifakı ilk andan itibaren sorunsuz ve gerçekten yapıcı. Burada Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin ilk andan itibaren titizlikle verdikleri destekleri son derece anlamlı ve önemli buluyorum.

Türkiye'de erken seçim yoktur

Sorunsuz bir şekilde bugüne kadar devam etmiştir. Tekraren şöyle bir tavrı kimse beklemesin. Buradan iki parti tek partiymiş gibi bir anlamın da yanlış olduğu kanaatindeyim. MHP'nin, AK Parti iktidarına, Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destek açık ve nettir. Yani terörle mücadele, emperyalizme karşı verilen milli mücadele, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin artırılması konusu gibi bütün milleti ilgilendiren ortak konularda MHP son derece açık bir şekilde koşulsuz bir destek veriyor. Sayın Semih Yalçın'ın da bu sözlerinin asla bir erken seçimle ilgisi yoktur. Çok kısa bir müddet önce Sayın Bahçeli de zaten 'Türkiye'de erken seçim yoktur, vaktinde seçim yapılacaktır.' dedi."



