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Apple ABD'deki mağazalarını açmaya hazırlanıyor

Apple'ın corona virüs salgını nedeniyle kapattığı ABD'deki mağazalarının bir kısmı önümüzdeki haftadan itibaren açılacak.

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Teknoloji şirketi Apple corona virüs salgını sonrası geçici süre ile kapatma kararı aldığı mağazaları ile yeni bir gelişme yaşandı. 
  
CNBC'de yer alan habere göre, Apple önümüzdeki haftadan itibaren ülkedeki mağazalarının bir kısmını açmaya başlayacak. 
  
Aynı habere göre, Idaho, Güney Carolina, Alabama, ve Alaska eyaletinde yer alan Apple Store'lar yeniden hizmet vermeye başlayacak. 
  
Apple ilk olarak Çin'deki mağazalarını kapatma kararı almış, salgının hızının düşmesi ve önlemlerin gevşetilmesi üzerine bu ülkedeki  mağazalarını yeniden faaliyete sokmuştu. 
  
Şirket geçtiğimiz dönemde Avusturya ve Güney Kore’deki mağazalarını da tekrar hizmete almıştı. 
  
Türkiye'deki Apple mağazaları ise 18 Mart tarihinden bu yana süresiz olarak kapatılmıştı. 

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