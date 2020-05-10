Nöbetçi eczane sorgulama 2020- 10 Mayıs nöbetçi eczane nerede?

Sokağa çıkma yasağının yaşandığı 10 Mayıs pazar günü birçok vatandaş nöbetçi eczane nerede var, en yakın nöbetçi eczane nerede araştırması yapıyor. İşte illere göre 10 Mayıs pazar nöbetçi eczane listesi...

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Corona virüsü sebebiyle endişe duyan vatandaşların son dönemde en çok ziyaret ettiği yerlerin başında eczaneler geliyor. Eczaneler çalışma saatleri dışında nöbetçi olarak da açık oluyor. Bugün İstanbul'da nöbetçi eczaneler neresi?

Eczaneler sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor. Belirlenen mesai saatleri dışında, her gün farklı bir eczane nöbetçi olarak gece vakitleri de açık oluyor. Peki bugünün nöbetçi eczaneleri nerede?

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İSTANBUL:

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANKARA

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

İZMİR

İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANTALYA

Kış dönemi: 08:30-18:30

Yaz dönemi: 08:90-19:00

VAN

Kış dönemş: 08:00-18:00

Yaz dönemi:08:30-18:30

Ankara Antalya Corona