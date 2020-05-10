Korkunç olay! Beyzbol sopalarıyla dövüp çıplak resmini yayınladılar

ELAZIĞ'da, husumetli oldukları kişiye beyzbol sopalarıyla saldırıp, çıplak görüntülerini internette yayınlayan 8 kişi, ardından da parasını gasbetti.

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Elazığ’da 8 kişi, 30 Nisan günü husumetli oldukları kişiyi zorla minibüs bindirerek beyzbol sopaları ve silah kabzasıyla dövdü. Ayrıca çıplak görüntülerini de çektikleri kişinin 570 lirasını gaspeden şüpheliler, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada yayınladı.

Herşeyi yapıp serbest bıraktılar...

Şüpheliler, ardından da dövdükleri kişiyi bırakarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede olaya karışan 8 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 1 adet muşta ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Nitelikli yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nitelikli yağma, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, 6136 Silahlı Kanun'a muhalefet ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin benzer olaylardan birçok suç kaydı olduğu belirlendi.