Güniz Akkuş nereli instagram pozları olay oldu! Güniz Akkuş kimdir?

Sedat Peker'i 'Bir gece ansızın emzikle gelebilirim' sözleriyle tehdit eden Hanımağa Güniz Akkuş olay oldu. Güniz Akkuş'un hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir bu Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

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Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker arasındaki tehdit düellosuna şimdi de Hanımağa Güniz Akkuş karıştı. Sedat Peker'e biberon, emzik bebek bezi gönderen Güniz Akkuş 'Bir gece ansızın emzikle gelebilirim' dedi ve bu imalı sözleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güniz Akkuş'un olay olan Sedat Peker videosu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'u gündeme taşıyan çektiği son video oldu. Karabağ'a kaçtığı söylenen Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Karakuş, videoda şunları söylüyor:

-Bana bak Sedat! Sana 10 gün mühlet veriyorum. 10 günlük devamsızlık hakkını kullan. Madem Karabağ'da oturuyorum diyorsun. Biz de inanmış olalım. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdalı kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiklerinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum biberonu ve emziğini, tedarik olarak da bunu (bebek bezi) sana yolluyorum. Sakın çekinme seni bekliyorum 10 gün mühlet veriyorum.

Çektiği bu video ile Sedat Peker'i açık açık tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un kimliği ve ne iş yaptığı araştırma konusu oldu. Öncelikle Güniz Akkuş'un çetecilikten yargılandıktan sonra polislik mesleğinden ihraç edildiğini ve 3 yıl hapis cezası aldığını belirtelim.

Giyim tarzı, hareketleri ve sözleri ile bir anda gündem olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli, evli mi gelin birlikte tanıyalım...

Polis olmaya karar verdi: Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu.

Kilis'e sürgün edildi: Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

Haraç çetesi kurdu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu.

Küçük barlar hedefi oldu: İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti.

Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı.

Koronaya çare buldum

Sosyal medyada 125 bin takipçisi olan Güniz Akkuş sık sık ilginç paylaşımları ile takipçileri şaşırtıyor. Son paylaşımlarından birinde ise koronavirüse karşı ilaç geliştirdiğini iddia etti. Hatta o kadar kendinden emindi ki 'bana korona bulaştırın, ilacı içince 1 günde iyileştiğimi göreceksiniz' dedi.