Gayrettepe-Havalimanı Metro projesinde ilk ışık göründü

İstanbul Havalimanı'na hızlı ve konforlu erişim sağlanacak şekilde projelendirilen Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro tünelleri törenle açıldı. Tamamlandığında bu proje, Türkiye’nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacak.

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Tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye’de ilk kez bir metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini bildirdi.Erdoğan, video konferansla katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ndeki konuşmasına, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır." diye konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

''Bugün Anneler Günü ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerime başlıyorum. Tünel inşaatında ışık görünme töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz metronun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Durmak yok, corona virüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

Projenin özellikleri

İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Hattı, İstanbul’ un Avrupa yakasında yapılması planlanan en önemli metro hatlarından biridir.Bu hat ile, İstanbul Havalimanına hızlı ve konforlu erişim sağlanacak şekilde şehrin önemli toplu taşım aktarma merkezleri ve kent içi raylı sistem hatlarıyla entegrasyonu temin edilecektir.

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlanmıştır.

İstanbul Yeni HavalimanıGayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakasının kuzey kesiminde, doğu – batı aksında konumlandırılmıştır.Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy İlçeleri’nden geçmektedir.Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde işletilmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.