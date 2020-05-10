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65 yaş üstü vatandaşlara 'Seksenler' sürprizi

GEBZE Belediyeler Birliği, 2 ay sonra 4 saatlik sokağa çıkma özgürlüğüne kavuşan 65 yaş üstünü, TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in dizi setine götürerek sürpriz yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından açıklanan 65 yaş üstü vatandaşlara 10 Mayıs günü sokağa çıkma serbestisi tanıyan karar sonrasında Gebze Belediyeler Birliği büyüklerimiz için Kovid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan büyüklerimiz, TRT'nin 80'ler dizisinin setine misafir olarak stres attı.

Gençliklerine geri götürdü
Başkanlığını Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in üstlendiği Darıca, Dilovası, Çayırova ve Gebze Belediyeleri'nin birlikteliğinden oluşan Gebze Belediyeler Birliği, ilçelerinde yaşayan 65 yaş üstü büyükleri adeta gençliklerine geri götürdü. Pazar günü gerçekleştirilen organizasyon ile TRT'nin sevilen yapımı 80'lerin Darıca'daki seti, dizinin gerçek kahramanlarına ev sahipliği yaptı.

"Büyüklerimiz gözbebeğimiz''
Gebze Belediyeler Birliği ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, salgının başından beri evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak istediklerini vurgulayarak, "Büyüklerimiz gözbebeğimiz. Onlara saygı ve sevgimiz sonsuz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır evlerindeler. Salgınla en büyük mücadeleyi onlar veriyorlar. Biz de onların bu mücadelelerine küçük bir teşekkür etmek istedik" dedi.

''Dizide bir senaryo değil, büyüklerimizin hayatları işleniyor''
Şayir sözlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onlara verdiği müjdenin ardından ne yapabiliriz diye düşündük ve onların kendileri için en kıymetli dönemleri olan gençliklerini, anılarını hatırlayacakları TRT'nin sevilen dizisi 80'lerin setine götürmeye karar verdik. O yıllar büyüklerimizin gençliklerini yaşadıkları yıllara denk geliyor. Dizide bir senaryo değil, büyüklerimizin hayatları işleniyor. Biz de, büyüklerimizi bir nebze olsun geçmişe götürmek ve onları mutlu etmek istedik" şeklinde devam etti.

Şayir, ayrıca TRT'ye, dizi oyuncularına ve set ekibine de teşekkür etti.

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