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Beşiktaş’ta tesisler dezenfekte edildi

Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

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Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisimizin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.”

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