18 Mayıs idari izin mi pazartesi günü tatil mi Resmi Gazete kararı

19 Mayıs 2020 resmi tatili bu sene salı gününe denk geliyor. Koronavirüs nedeniyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki 18 Mayıs tatil mi, memurlar idari izinli mi, bankalar açık mı, özel sektör çalışanları 18 Mayıs günü öğleden sonra tatil mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyuran Erdoğan detayları açıkladı. 2020 yılının resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs bu sene salı gününe denk geliyor. Haftasonları sokağa çıkma yasağı olan illerde 18 mayıs ve 19 Mayıs günü de eklenerek 4 günlük yeni bir sokağa çıkma yasağı geldi. Peki 18 ve 19 Mayıs'ta marketler kaça kadar açık olacak?

Özellikle çalışan kesimin merak ettiği bir soru var. 18 Mayıs pazartesi günü mesai olacak mı, banka ve devlet kurumları açık olacak mı? 18 Mayıs pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olan illerde devlet ve kamu daireleri hizmet vermeyecek. İşe gitmek zorunda olan vatandaşların ise nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?

18 Mayıs tatil mi ya da yarım gün mü sorusu mevzuatta karşılık bulmazken,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs bu yıl da aynı şekilde resmi tatil olmaya devam edecektir. İşte, konuyla ilgili o kanun ve diğer resmi tatil günleri;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak.

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirlerde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’ı, 16 Mayıs’a bağlayan saat 00:00’da başlayacak ve dört gün boyunca sürecek.

18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.