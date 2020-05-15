PKK şehit Yıldırım Demir'i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş

VAN'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer aldığı için PKK’lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var.

Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

PKK'lı teröristler 3 ay önce tehdit etmiş

Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir'in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK'lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı.

Evine çarpı işareti atılıp PKK yazılmış

Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığını ifade eden yakınları, Demir'in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.

Van'daki terör saldırısında yaralanan belediye personeli: Arkadan saldırdılar

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel (29), o anları DHA muhabirine anlattı. Temizel, "Arkadan saldırdılar. Gri araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Kendimi arabadan attım. Ben kendimi arabadan attım, kanala düştüm. Emekleyerek yola çıktım" dedi.