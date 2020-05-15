18 şehirde maskesiz sokağa çıkmak yasak! Piknik ve balık tutmak serbest oldu

KIRKLARELİ'nde de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maske yasağı olan illerin sayısı 18'e yükseldi. Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutmayı ve pikniğe gitmeyi serbest bıraktı. Hafta sonları ise yine yasak...

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Maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayan iller arasına Kırklareli de katıldı. Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 18'inci il oldu.

Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.

Balık tutmak ve pikniğe gitmek serbest

Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler hangileri?

Koronavirüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale ve Kırklareli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.