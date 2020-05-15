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Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. Atılan bu adım futbolun güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe; geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray.

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