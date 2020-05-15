HSK, Grup Yorum üyesi için Tweet atan Hakim Ayşe Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı

İbrahim Gökçek paylaşımı nedeniyle HSK tarafından hakkında inceleme başlatılan Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı.

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Ölüm orucunda vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ardından Twitter hesabından “İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!”, “Ölüm adın kalleş olsun” diye mesaj atan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında 3 ay görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Ayşe Sarusu Pehlivan hakkında çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada “Bir anne, bir kadın dahası bir insan olarak ölümlerden duyduğum üzüntü nedeniyle beni terör sevici yapmak isteyenleri kendi vicdanlarına, Allaha havale ediyorum. Ölüler kendini savunamaz. Vatan ve millet sevgisi kimsenin tekelinde değildir” demişti.