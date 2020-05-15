HDP'li Kurtalan ve Baykan ilçe belediye başkanlarında çıkanlar şok etti! Bomba notları...

İçişleri Bakanlığı, Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atadı. Üç belediye başkanı gözaltına alındı. Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'de çıkanlar ise akıllara durgunluk verdi.

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Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Görevden alınan Işık, Akgül ile Sarsılmaz ve HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da gözaltına alındı. Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının evlerinden çıkanlar ise şok etti.

Eş Başkanlar arasındaki yazılı anlaşma!

Baykan İlçesi'nin HDP'li Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'la ilgili aramada çok ilginç bir anlaşma metni ele geçirildi. Sarsılmaz ile diğer eş başkan Özden Gülmez ve bazı belediye Meclis üyeleri arasında imzalanan anlaşmaya göre, Sarsılmaz her ay maaşından 4 bin lirayı Gülmez'e vermek zorunda kalmış. Belediye Başkan vekili ve encümenler de aldıkları ücretten 'muaf' tutulmuşlar. Yani maaşlarını hiç alamamışlar...

Kurtalan Belediye Başkanı'nda bomba yapım şemaları çıktı

Görevden uzaklaştırılıp gözaltına alınan Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'de ise bomba yapımıyla ilgili şok şemalar ve notlar çıktı. "Bomba anahtar sistemi 3'e ayrılır" ve "bomba etkileri" gibi ara başlıklar olan notlarda en dikkat çeken ise "Mektup bomba katlanmaz kesinlikle" notu oldu...