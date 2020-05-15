Emir Sarıgül kaç yaşında Mustafa Sarıgül'ün oğlu evli mi?

Kanal D Ana Haber'den istifa eden Buket Aydın yepyeni bir hayata başlayacağım diyerek 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşandı. 35 yaşında olan Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile anılmaya başladı. Sosyal medyada yanyana fotoğrafları paylaşılan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşıyor iddialarına cevap verdi.

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Deneyimli ve başarılı haber spikeri Buket Aydın son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yayınladığı istifa konuşması ile Kanal D A na Haber'den ayrılan Buket Aydın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu flaş ayrılık sonrası Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile anılmaya başladı. Sosyal mesyafa yan yana pozları yayınlanan ikilinin yeni bir aşk yaşadığı, Buket Aydın'ın bu nedenle eşinden ayrıldığı iddia edildi. Buket Aydın ise sosyal medya hesabından Emir Sarıgül'ün ile sevgili mi, aşk mı yaşıyorlar iddialarına cevap verdi.

Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından bugün modacı Barbaros Şansal, Sarıgül ve Aydın'ın birlikte bir artaçta görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafın paylaşılmasının ardından ise söylentiler hız kazandı. Hatta Sarıgül ile Aydın'ın kısa süre sonra nikah masasına oturacağı bile iddia edildi.

Bu fotoğrafın yayılmasının ardından Buket Aydın yeni bir mesaj yayınladı ve tüm iddiaları yalanladı.

Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül ise bu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Sarıgül paylaşımlarına Buket Aydın'ı da etiketledi.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına girmiştir.

İnşaat sektöründe çalışan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alıyor.