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Dünyada 3 ülkede var! Bakan Süleyman Soylu'dan SATEM'e sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kısa adı SATEM olan uygulama dünyada sadece 3 ülkede kullanılıyor.

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Bakan  Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını şu ifadelerle paylaştı:

"Dünyada sadece 3 ülkede var'' 

"Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır."

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