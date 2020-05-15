Buket Aydın'ın kocası Erce Baykal kimdir ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde yepyeni bir hayata başlayacağım diyerek Kanal D Ana Haber sunuculuğundan istifa eden Buket Aydın'ın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan da ayrıldığı ortaya çıktı. Bu şok ayrılık sonrası herkes Buket Aydın'ın eşi Erce Baykal'ı araştırmaya başladı. Peki Erce Baykal kimdir, kaç yaşında ve Erce Baykal ne iş yapıyor?

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Deneyimli ve başarılı haber spikeri Buket Aydın yeni bir başlangıç yapacağım diyerek veda mesajı yayınlamış ve Kanal D Ana Haber'den istifa ettiği duyurmuştu. Buket Aydın'ın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan da tek celsede boşandığı ortaya çıktı. Erce Baykal 41 yaşında ve 2013 yılında Buket Aydın'ın ile evlenmişti. Peki Erce Baykal ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz hafta sonu da Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı.

Sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.

"Yepyeni bir hayat"

Ünlü sunucu Buket Aydın da Kanal D'den ayrılırken yaptığı açıklamada "Yepyeni bir hayata" başlayacağının sinyallerini vermişti.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Aydın, Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo’dan Kanaltürk’e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk’te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk’ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk’te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011’de NTV’ye transfer oldu. NTV’de haber bülteni sunduktan bir süre sonra “NTV Gece Bülteni Kuşağı’nda” moderatörlük yaptı.

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D’de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Demirören Medya'daki görevlerinden istifa etti.

ERCE BAYKAL KİMDİR?

Erce Baykal, 1 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Çocukluk yılları İstanbul'da geçen Baykal, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni 2001 senesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yine İstanbul'da başladı.2001 yılında Işık Üniversitesi'ni kazandı. 2005 senesinde Işık Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitim ve öğrenimine daha sonra 2006 ila 2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünde devam etti.Erce Baykal kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak başladı. Sonrasında 12 yıl boyunca İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalıştı.2012 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Deniz ve Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Tehlikeli Mallar Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. 2013 yılında sunucu Buket Aydın ile evlendi.

2014 yılında Bir Sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak Yol Osgb İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık LTD. ŞTİ'de görev aldı.2014 yılında TMG Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin sahibi oldu. 2015 yılında TMG Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri adında şirketin de sahibi oldu.2016 yılında SEÇ-G ve Yasal Uyum Müdürü olarak TAYSPED çatısı altında çalışmaya başladı. Günümüzde iş adamı Erce Baykal İstanbul, Türkiye Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir.





