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Adana'da evin bahçesine ses bombası atıldı

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir evin bahçesine ses bombası atıldı. Yaşanan olayda yaralanan veya ölen olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Hasan Demir'e ait iki katlı evin bahçesine atılan ses bombası infilak etti.

Patlamada evin bahçe duvarı zarar görürken, uykusundan uyanan Hasan Demir panik içinde dışarı çıktı. Sarı bir dumanın yükseldiğini gören Demir, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evin çevresinde özel harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme polisleri, hasar gören bahçe duvarında delil toplama çalışması yaptı.

Polis, ses bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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