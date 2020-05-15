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Bülent Arınç camilerde dua okunmasından rahatsız oldu! Bu bir bid'at'tir...

Koronavirüs salgını sonrası kapatılan camilerin minarelerinden her gün yatsı namazı sonrası dua edilip salavatlar getirilmesi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı da rahatsız etti. "İnsanları dinden nefret mi ettiriyorsunuz" diye soran Arınç, "Bana kalırsa ben bu bir 'bid'at'tir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuk olduğu bir Youtube programında koronavirüs salgını sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla ezan sonrası okunan dualar ve Mevlid'i Şerif'leri eleştirdi. Bülent Arınç, dualar ve Mevlid'i Şerif'ler hakkında şu ifadeleri kullandı: 

Böyle bir şey ilk defa oluyor

"Her gün yatsı ezanı okunuyor. Camide kimse yok. cemaat de yok zaten. Namaz da kılınamıyor. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, Mevlid-i Şerif'ler, dualar... Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Her gün Mevlid-i Şerif gibi ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey daha kısa, ikindi de var böyle bir şey daha kısa."

İnsanları dinden nefret mi ettiriyorsunuz?

"İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Sen iyi bir iletişim uzmanısın bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar iyi olur. Bana kalırsa ben bu bir 'bid'at'tir diyorum."

Bid'at ne demektir?

Bid'at kelime itibarıyla sonradan ortaya çıkan şey, yenilik olup, İslam hukukuna göre örneksiz bir şey yapmak, yeni bir iş ortaya koymak, genel kanaata aykırı davranışta bulunmak ve daha önce benzeri olmayan bir şeyi icat etmek gibi anlamlara gelir.

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