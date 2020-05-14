Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler Günü mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında çiftçilere koronavirüs süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.