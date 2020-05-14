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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

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Dünya genelinde  yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken; iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.

Salgının merkezi New York

Öte yandan; New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor.

Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.

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