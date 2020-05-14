ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken; iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.