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İzmir’de seyyar maskematik dönemi! Soyer: Bununla iftihar ediyorum

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarına yerleştirilen maskematiklerin ardından, seyyar maskematik uygulaması başlattı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bununla iftihar ediyorum. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, metro istasyonlarına maskematik yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyyar maskematikle metronun olmadığı yerlerde de maskeye erişimi kolaylaştırdı.

Kartını göstererek alıyor

İlki Buca’nın Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka kurulan seyyar maskematikten yolcular, İzmirim kartını göstererek içerisinde 5’er maske bulunan paketten alabiliyor. Yeni uygulamadan İzmirliler de memnun kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin 19 noktasında maskematiklerin bulunduğunu hatırlatarak bu uygulamayla vatandaşların ücret ödemeden steril maskelere ulaştığına dikkat çekti.

"Maskeyi kolaylıkla ulaştırmış oluyoruz"

Seyyar maskematikleri daha da yaygınlaştıracaklarını kaydeden Soyer, Buca’nın ardından iki farklı noktada daha gelecek hafta içerisinde seyyar maskematiklerin devreye gireceğini ifade etti. Soyer, “Bunun güzelliği her yerde, dağ başında bile kullanılabiliyor olması. Elektrik olmayan yerde jeneratör ile çalışıyor. Her yerde vatandaşa hizmet götürebileceğimiz pratikliğe erişmiş olduk. Bu çok kıymetli. Bizim bulduğumuz bu yöntemle vatandaşa maskeyi kolaylıkla ulaştırmış oluyoruz. Devam edeceğiz” dedi.

"Vatandaş nezdinde karşılığını buldu"

Buldukları bu çözümle vatandaşların maskeye ulaşma konusunda zaman zaman yaşadığı sorunları aştıklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi:

Maskeler hem ulaşılmaz bir durumda hem de gerçekten pahalıydı. Vatandaş dışarı çıkmak zorunda kaldığında günde iki üç tane takmak zorunda kalabiliyor. Belediyemizin bu hizmetinin değerini bulduğunu düşünüyorum. Vatandaşın nezdinde de karşılığını bulduğunu görüyorum ve bununla iftihar ediyorum. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İki seyyar maskematik önümüzdeki günlerde Gaziemir ve Çiğli’de halkın yoğun olarak kullandığı yerlere konuşlandırılacak. Şimdiye kadar İzmir’in 19 noktasında bulunan maskematiklerden 1 milyon 800 bin maske dağıtılmıştı.

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