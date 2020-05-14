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Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Tokat'ın Turhal ilçesi Derbentçi köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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TOKAT'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınını kontrol amacıyla ilçeye bağlı Derbentçi köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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