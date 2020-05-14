2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu sosyal medyadan "Fitre, adak" topluyor

Osmanlı devleti padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fitre, adak, askıda fatura..." sözleriyle yardım toplamaya başladı.

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Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarım hurma ile dahi olsa kıyamete hazırlanalım" çağrısı yaptı.

"DM’den mesaj atabilirsiniz"

Osmanoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kulandı:

Fitre, adak, askıda fatura... gibi konular için DM’den mesaj atabilirsiniz. Küçük sadakalar büyük belaları def eder. Yarım hurma ile dahi olsa kıyamete hazırlanalım.