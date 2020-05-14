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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Vefa Sosyal Destek Grupları'na teşekkür

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'da Vefa Sosyal Destek Grupları'na yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Vali Yerlikaya bu grupların vefa ve samimiyetle 650.948 İstanbulluya cevap verdiğini belirtti.

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Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personelinden oluşan ve sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları’nın çalışmaları hızla devam ediyor. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Vefa Sosyal Destek Grupları’nın çalışmalarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’da bir paylaşım yaptı. İstanbul’da her gün çoğalan bir şey var: “Vefa diyen Yerlikaya bu gruplar tarafından 650.948 çağrı, 630.955 talep ve 19.993 bilgilendirme gerçekleştirildiğini açıkladı ve teşekkür etti. İşte Yerlikaya'nın o Tweeti:

Koronavirüsü önlemleri kapsamında bazı yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirildi ve 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarı çıkması yasaklandı. Mağduriyeti önlemek için ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları'na vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar.

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