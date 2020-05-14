11 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Listeye Rize ili de girdi

Bilim Kurulu üyeleri maskesiz sokağa çıkılmaması için sürekli uyarı yaparken, İl Hıfzıssıhha Kurulları 11 ilde maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. İşte o illerin tam listesi...

Abone ol

Toplu taşıma araçları, marketler, berberler, taksilerde maske takma zorunluluğu devam ederken, 11 ilin Hıfzıssıhha Kurulları şehrin genelinde maske takmadan sokağa çıkmayı yasakladı. 11 ilin dışında İstanbul Beyoğlu gibi bazı ilçelerde de maskesiz dolaşmak cezai suç.

Maske takmak hangi illerde zorunlu?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Sosyal mesafe kuralına uyulması da zorunlu hale getirildi. Bu illere sonradan Rize ili de dahil oldu.

BİR İL DAHA KATILDI SAYI 11 OLDU Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında, corona virüsü tedbirleri kapsamında “Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi. Çeber’in duyurduğu karar ile sokağa maskesiz çıkılamayan il sayısı 11’e yükseldi. Çeber, diğer kararın maske ile ilgili olduğunu belirtti ve “Maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” ifadelerini kullandı.

Rize'de 2 yeni karar aldık

Rize Valisi Kemal Çeber, dinamik bir sürecin yaşandığını belirterek kentte iki yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabildikleri günlerde yanlarında bir refakatçiye izin verileceğini açıkladı.

Çeber çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ve 19 Mayıs itibarıyla şartları yerine getirenlerin kente gelebileceklerini söyledi. Vali Çeber şöyle devam etti:

* İlimize 20 Mayıs’tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler.

* Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor.

* Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak.

* Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak.

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada tüm Türkiye’de 4 bin 375 çay üreticisi ve refakatçisine seyahat izni verildiğini açıkladı.