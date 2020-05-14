HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

11 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Listeye Rize ili de girdi

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Bilim Kurulu üyeleri maskesiz sokağa çıkılmaması için sürekli uyarı yaparken, İl Hıfzıssıhha Kurulları 11 ilde maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. İşte o illerin tam listesi...

Abone ol

Toplu taşıma araçları, marketler, berberler, taksilerde maske takma zorunluluğu devam ederken, 11 ilin Hıfzıssıhha Kurulları şehrin genelinde maske takmadan sokağa çıkmayı yasakladı. 11 ilin dışında İstanbul Beyoğlu gibi bazı ilçelerde de maskesiz dolaşmak cezai suç. 

Maske takmak hangi illerde zorunlu?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Sosyal mesafe kuralına uyulması da zorunlu hale getirildi. Bu illere sonradan Rize ili de dahil oldu. 

BİR İL DAHA KATILDI SAYI 11 OLDU

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında, corona virüsü tedbirleri kapsamında “Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi. Çeber’in duyurduğu karar ile sokağa maskesiz çıkılamayan il sayısı 11’e yükseldi. Çeber, diğer kararın maske ile ilgili olduğunu belirtti ve “Maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” ifadelerini kullandı.

Rize'de 2 yeni karar aldık
Rize Valisi Kemal Çeber, dinamik bir sürecin yaşandığını belirterek kentte iki yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabildikleri günlerde yanlarında bir refakatçiye izin verileceğini açıkladı.

Çeber çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ve 19 Mayıs itibarıyla şartları yerine getirenlerin kente gelebileceklerini söyledi. Vali Çeber şöyle devam etti:

* İlimize 20 Mayıs’tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler.

* Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor.

* Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak.

* Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak.

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada tüm Türkiye’de 4 bin 375 çay üreticisi ve refakatçisine seyahat izni verildiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Japon medyasından Türkiye'ye korona övgüsü
Yeni araçlarda bulunması zorunlu sistemler! Alkol ölçecek motoru kilitleyecek
Mutlulukla bir bağlantısı olduğu kesin sofranızda eksik olmasın
Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'i kızdıracak sözler! Operasyon başarılı oldu
Kaya Çilingiroğlu'ndan Fatih Terim için olay sözler: Tiyatroyu güzel oynadı
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ve Babacan'a grup kurması için destek verebiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Van'daki terör saldırısına tepki
LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları
İzmit'te iki sokaktaki 38 hane karantinaya alındı
Çiftçiler günü kutlama mesajları 2020 çiftçiler günü resimli sözler
İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı
Sigara zammı 2020 Winston kaç para oldu yeni zamlı fiyatı
Yorumlar 7 yorum