HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Çiftçiler günü kutlama mesajları 2020 çiftçiler günü resimli sözler

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB’ tır. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. İşte Çiftçiler Günü için anlamlı sözler ve mesajlar...

Abone ol

Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü! Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanıyor.Dünya Çiftçiler Günü’nde beslenmemiz için gerekli tarım ürünleri üreten çiftçilerimizin bağ, bahçe ve tarlada nasıl zor şartlar altında çalıştıkları hatırlatılarak onların haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine dikkat çekilecek. İşte Çiftçiler Günü mesajları…

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

*Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…

*Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.

*Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

*Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

SON DAKİKA HABERLERİ
Kaya Çilingiroğlu'ndan Fatih Terim için olay sözler: Tiyatroyu güzel oynadı
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ve Babacan'a grup kurması için destek verebiliriz
Trablus hükümeti mi Hafter mi? NATO Libya'da tarafını ilan etti
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin testi pozitif
Yılmaz Özdil 'kaçak villa' yazısı: Alt tarafı iki oda bir salon yazlık
Van'da PKK'lı teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı: 2 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı
18 mayıs resmi tatil mi öğleden sonra mesai yok mu 2020?
Kılıçdaroğlu'ndan vekillere açık çağrı: Çiftçilerin borçlarını silelim
Kahramanmaraş'ta karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 30'a çıktı
Kasımpaşa'da 2 futbolcuda korona çıktı
Şap hastalığı belirtileri neler şap hastalığı bulaşıcı mıdır?
Yorumlar