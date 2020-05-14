Kasımpaşa'da 2 futbolcuda korona çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Erzurumspor, Beşiktaş derken corona virüsü şimdi de Kasımpaşa'ya sıçradı.

2 futbolunun testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.