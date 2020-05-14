Kasımpaşa'da 2 futbolcuda korona çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Erzurumspor, Beşiktaş derken corona virüsü şimdi de Kasımpaşa'ya sıçradı.
2 futbolunun testi pozitif
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.