Selvi'den bomba duyuru! Demet Akalın'a bir iyi bir de kötü haberim var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum” sözleri olay yaratan şarkıcı Demet Akalın'a bir iyi, bir de kötü haberinin olduğunu yazdı.

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1 Haziran'da oturma düzeni olan konserlerin başlayacağını söyleyen Selvi, Hürriyet'te 'Demet Akalın ne zaman şarkı söyleyecek' başlığıyla yayımlanan yazısında şarkıcılar Demet Akalın, Cenk Eren ve Işın Karaca'nın "Artık sahne almak istiyoruz" açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Lan bu kadar aç mı kaldınız' demişti

"Demet Akalın çok dobra bir sanatçımız. Artık sahne almaları gerektiğini söylemiş ve 'Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum' demişti. Cenk Eren ve Işın Karaca da Demet Akalın’a destek vermişlerdi. Bendeniz çok sert çıkmıştı. 'Lan bu kadar aç mı kaldınız' demiştim" diyen Selvi, şöyle devam etti:

Kendi halinde bir siyasi kulis yazarıyım. Bendeniz’le aralarındaki kavgaya girmek istemem. Ama birçok sanatçı sahnelerin açılmasını bekliyor. Biz de onları dinlemeyi özledik.

Başta Demet Akalın olmak üzere, sanatçılarımıza bir iyi, bir de kötü haberim var.

Önce iyi haberden başlayayım. 1 Haziran’da oturma düzeni olan konserler başlıyor. Kötü haber ise, oturma düzeni olmayan yerlerdeki konserler için 1 Temmuz’u bekleyecekler. Ondan sonra eller havaya durumu.

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