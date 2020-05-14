Yılmaz Özdil 'kaçak villa' yazısı: Alt tarafı iki oda bir salon yazlık

BODRUM Bitez'de 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak eklentiler yapan Yılmaz Özdil, eleştirilere yanıt verirken linç kampanyasına uğradığını iddia etti, villa için "alt tarafı 2 oda 1 salon yazlık" ifadesini kullandı .

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Bodrum'un Bitez Mahallesi’nde yazar Yılmaz Özdil eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

142.5 metrekareyi 310 metrekareye çıkardı kaçak yapılaşmayı İmar Barışı ile aştı

Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

Ticari alan vasfını villaya çevirdi

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu.

İmar Barışı'ndan sonra 45 metrekare daha taştı

Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Yıkım 1 aylığına durduruldu

Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Vicdanı rahatmış

Hedefteki Yılmaz Özdil, günler sonra eleştirilere "Vicdanı olan herkes biliyor" başlıklı yazısında yanıt verdi.

Alt tarafı iki oda bir salon yazlık

Saray yavrusuna çevirdiği villası için "alt tarafı iki oda bir salon yazlık" ifadesini kullanan ve linç kampanyasına uğradığını iddia eden Özdil, İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun" diye yazdı.

Organize kötülük!

O evde bir kuruş haram bulunmadığını ileri süren yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Organize kötülük'le karşı karşıya olduğumuzu herkes biliyor. Bizim meselemizle yakından ilgilenen, bizi tanıyan tanımayan, bütün mimarlar, bütün inşaat mühendisleri, bütün avukatlar biliyor. Vicdanı olan herkes biliyor. Müsterihiz."

Valiye dil uzattı

Seyahat yasağını hatırlatan Özdil'in, AK Parti valisi dediği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan izin almamak için AK Muğla'ya gitmediğini iddia etmesi tepkiyle karşılandı.

İzne ayrıldı

"Dolayısıyla, taa 700 kilometre uzaktan boğuşmaya çalışıyorum" diyen Özdil, yazısını böyle tamamladı:

"Orada benim adıma uğraşan kötü gün dostlarımın, avukatlarımın hakkını ödeyemem, kendilerine yürekten teşekkür ederim. Ama, sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum."