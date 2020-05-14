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Adana'da uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan kız hayatını kaybetti

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ADANA’da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal (12), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayata tutunamadı.

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Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı.

Vücudunda yanıklar oluşmuştu

Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, o sırada akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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