18 Mayıs memurlara tatil mi idari izinli mi olacaklar?

Bu sene 2020 resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ilde haftasonu da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Peki 18 Mayıs pazartesi günü mesai olacak mı, kamu ve devlet dairesinde çalışan memurlar idari izinli mi sayılacak?

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2020 yılı resmi tatillerimizden ve milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. 2020 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle diğer bayramlar gibi 19 Mayıs da sessiz geçecek. 15 ilde 4 günlük ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Merak edilen bir sorunun cevabı ise netlik kazandı. 18 Mayıs pazartesi günü memurlar idari izinli sayıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda, “Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” denildi.

15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.