Düzce'de çekici sürücülerinin ehliyeti yok! 10 bin 544 TL ceza kesildi

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki çekici sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücülerden Semih Tokgöz'ün ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenirken iki sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza yazıldı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde uygulama yaptı.

Birinin ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz’ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.