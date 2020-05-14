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Düzce'de çekici sürücülerinin ehliyeti yok! 10 bin 544 TL ceza kesildi

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DÜZCE'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki çekici sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücülerden Semih Tokgöz'ün ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenirken iki sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza yazıldı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde uygulama yaptı.

Birinin ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz’ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.  

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