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Tekirdağ'da polis kovaladı sürücü kaçtı otomobilden 13 kilo uyuşturucu çıktı

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TEKİRDAĞ’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı araç, kovalamaca sonrası durduruldu. Sürücünün bırakıp kaçtığı araçta 1 milyon lira değerinde 13 kilogram bonzai ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmek için, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Sürücü aracı bırakıp kaçtı

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen araç takibe alınarak uygulama noktasında ‘dur’ ihtarında bulunuldu ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda sürücü, aracı, Hıdırağa Mahallesi Kalealtı Sokak'ta terk edip kaçtı.

Araçta yapılan aramada 2 valiz içinde, piyasa değeri 1 milyon lira olan 13 kilogram bonzai ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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