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Altında son durum! 14 Mayıs Perşembe altın ne kadar?

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 384 liradan işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 384,9 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 384 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden kritik değerlendirmeler

Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve koronavirüs salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Gram altında 375 lira destek konumunda

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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