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Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

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BB Erzurumspor’da dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testlerin negatif çıktığı açıklandı.

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TFF 1.Lig'de mücadele eden BB Erzurumspor’da durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan corona testlerin negatif çıktığı ve 14 günlük karantina süreçlerinin başladığı belirtildi.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Sabah yapılan testlerin 12 kişide de negatif olduğu belirtildi.

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