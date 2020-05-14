Şok! Kayseri'de 'üfürükçü kadın' tüm mahalleye koronavirüs bulaştırdı

KAYSERİ'de koronavirüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadın, virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaydı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

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Kayseri'den gelen ve herkesi şoke eden haberi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya duyurdu. Veli Altınkaya, yerel kayseritelgraf'taki 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktardı.

'Mahalle halkı virüse yakalanmamak için oku-üfle demiş'

Veli Altınkaya yazısında ibretlik olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor.

- Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyorlar.

- O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana”

Kayseri Tabip Odası: Üfürükçüye gitmeyin

Kayseri Tabip Odası yurttaşlara, “Kayseri’de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM’lere gitmeye çok vaktiniz olacak. ‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” diye uyarıda bulundu.