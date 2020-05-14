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İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi

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İNGİLTERE Premier Lig ekibi Tottenham'da foma giyen 24 yaşındaki futbolcu Dele Alli'nin Kuzey Londra'daki evine dün iki hırsız girdi. Soygun sırasında evde olan İngiliz futbolcunun yaşanan arbede sırasında yüzünden yaralandığı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı. İngiliz basınında yer alan habere göre kavga esnasında futbolcuyu  yüzünden yaralanan hırsızlar, futbolcunun evindeki değerli eşyaları alıp kaçtı.

''Korkunç bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz''
Olay esnasında Alli'nin yanında sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu. Durumu iyi olan Alli sosyal medya hesabından şunları ifade etti: “Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Korkunç bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz. Desteğinize minnettarım.”

Mücevher ve saat çaldı
Evden mücevher ve saat gibi değerli eşyaları çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve polisin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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