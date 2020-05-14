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E-bordro sorgulama Mayıs ayı maaş sorgulama ekranı

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Memur ve kamu personelinin merakla beklediği 2020 mayıs ayı e bordro sorgulama ekranı açıldı. E-bordrolar Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bordro sistemi üzerinden ve e devlet üzerinden sorgulanıyor. İşte tüm gelir, kesinti ve net ödenen maaş bilgisini içeren e bordro sorgulama ekranı...

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Memurlar ve kamu görevlileri e devlet ve internet üzerinden hizmet veren e-Bordro hizmetiyle maaşlarıyla ilgili bilgilere anlık alakalı bilgilere ulaşabiliyor. e-Bordro hizmetiyle 2020 mayıs ayı maaş bilgilerini öğrenmek isteyen devlet memurları, e-bordro sistemine girişin nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte e-Bordro hakkında detaylar ve mayıs 2020 e-Bordro sorgulama ekranı!

E-BORDRO NEDİR: “Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti” devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro ayrıntılarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden yalnızca 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üstünden ödenen, 657 sayılı yasaya tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel faydalanılabilir. 4C yahut farklı biçimde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üstünden sisteme giriş yapmanız lazım. E-Devlet üstünden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üstünden ilk adım olarak ‘Yıl Seçiniz’ butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz senesi seçin.

E-BORDRO MAYIS AYI MAAŞ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İkinci adım olarak ise ‘Ay Seçiniz’ butonu üstünden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da ‘Sorgula’ butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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