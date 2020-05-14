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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs asla yok olmayabilir

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"Koronavirüs toplumlarımızda sık görülen bir diğer virüs olabilir ve asla yok olmayabilir" diyen Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, "Hayatın normale dönmesi çok ama çok sürecek." açıklaması yaptı.

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WHO'nun Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "HIV de yok olmadı. Ancak bu virüsle birlikte yaşamı öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Bağışıklık kazanmak yıllar alabilir"

Koronavirüs aşısı bulunmadan toplumun virüsün tehlikeli olmasının önüne geçecek kadar bağışıklık kazanmasının da yıllar alabileceğini söyleyen Michael Ryan, ayrıca kinayeli bir şekilde ülkelerin ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmasıyla ilgili "büyülü düşünce" ifadelerini kullandı.

Hayatın normale dönmesi çok ama çok sürecek.

Son durum

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 4 milyon 330 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 294 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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