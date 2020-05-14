HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Her şartta ayakta kal!

Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı! Covid-19'da hedef V Modeli

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Ramazan Bayramı yaklaştıkça bayram süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği sorusu daha çok soruluyor. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların bayramda yasağı desteklediği araştırmayı sündü. Bilim Kurulu da yasak isteyince 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

Abone ol

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca koronavirüs salgını normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

Türkiye'nin hedefi V modeli

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye’nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya’nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye’nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V modeli nedir?

Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin kararı
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti
Erdoğan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı
ABD seçimleriyle ilgili şoke eden bir iddia daha
Süleyman Soylu: Kahramanlarımız peşlerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu otobüsleri için bilet tavan fiyatları belirlendi! En ucuzu 100, en pahalı bilet 500 lira
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye 'yardım teşekkürü'
Uzmanı uyardı! Çöl tozları geliyor yeni bir salgın hastalık başlayabilir
BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Giresunspor'da kulüp doktorunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 gözaltı: Televizyonu tamir etmeye geldim
Yorumlar