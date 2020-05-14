Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı! Covid-19'da hedef V Modeli

Ramazan Bayramı yaklaştıkça bayram süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği sorusu daha çok soruluyor. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların bayramda yasağı desteklediği araştırmayı sündü. Bilim Kurulu da yasak isteyince 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

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Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca koronavirüs salgını normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

Türkiye'nin hedefi V modeli

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye’nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya’nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye’nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V modeli nedir?

Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.