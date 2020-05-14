Giresunspor'da kulüp doktorunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktı.Abone ol
Giresunspor, futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testleri sonucunda, 1 kulüp personelinin testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
İşte Giresunspor'un açıklaması;
Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.
Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz.