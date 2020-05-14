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Giresunspor'da kulüp doktorunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu'nun corona virüsü testi pozitif çıktı.

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Giresunspor, futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testleri sonucunda, 1 kulüp personelinin testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İşte Giresunspor'un açıklaması;

Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.

Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

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