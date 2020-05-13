Süleyman Soylu: Kahramanlarımız peşlerinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'de Turuncu Listede yer alan 2, Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, kaçan teröristler için de "Şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlere yönelik operasyonlarda bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Turuncu Liste'de yer alan 2 teröristin Lice'de Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek teröristlerden 5'inin daha eksildiğini söyledi.
Kaçan teröristlerin kendilerini şanslı hissetmemelerini de isteyen Soylu, "Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.
Kahramanlar devam ediyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 13, 2020
Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,
Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...
Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.
Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...
Kahramanlar peşinizde...