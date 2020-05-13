Süleyman Soylu: Kahramanlarımız peşlerinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'de Turuncu Listede yer alan 2, Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, kaçan teröristler için de "Şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlere yönelik operasyonlarda bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Turuncu Liste'de yer alan 2 teröristin Lice'de Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek teröristlerden 5'inin daha eksildiğini söyledi.

Kaçan teröristlerin kendilerini şanslı hissetmemelerini de isteyen Soylu, "Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.