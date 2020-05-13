HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Süleyman Soylu: Kahramanlarımız peşlerinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'de Turuncu Listede yer alan 2, Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, kaçan teröristler için de "Şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlere yönelik operasyonlarda bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Turuncu Liste'de yer alan 2 teröristin Lice'de Bestler Dereler'de ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek teröristlerden 5'inin daha eksildiğini söyledi.

Kaçan teröristlerin kendilerini şanslı hissetmemelerini de isteyen Soylu, "Kahramanlarımız peşinizde" mesajını paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçimleriyle ilgili şoke eden bir iddia daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin kararı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
TFF liglerin başlama tarihlerini ilan etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
DEVA Partili Nihat Ergün'den bombalar! Kork kork kork, nereye kadar... 90'lara döndük...
ÖNCEKİ HABERLER
Veresiye defterindeki tüm borçları kapattı
Erdoğan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Roma, Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca'dan kontrollü sosyal hayat vurgusu
9 ilde korkutan koronavirüs rakamları!
Yorumlar