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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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