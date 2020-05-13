Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.Abone ol
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.