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Sağlık Bakanı Koca'dan kontrollü sosyal hayat vurgusu

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelede 'kontrollü sosyal hayat' ifadeleri üzerinde durdu.

Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."

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