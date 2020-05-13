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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.  

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Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Karamollaoğlu, işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. 

Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Kovid-19 salgınına değinen Karamollaoğlu, vaka sayılarında azalma olduğunu ancak önlem alınmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim Kurulunun kararlarına uyulması gereğine işaret eden Karamollaoğlu, "Sağlık çalışanlarına, bu fedakar çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Onlardan da hayatını kaybedenler oldu. Hayatını kaybedenlere Cenabıhak'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. 

Salgın nedeniyle ekonomik krizin derinleştiğini ileri süren Karamollaoğlu, iktidarın koronavirüs sürecinde belediyelere çifte standart uyguladığını iddia etti.

Türkiye'de ekonomik, politik ve sosyal alanda gerginlik oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Karamollaoğlu, "Son zamanlarda bir ihtilal meselesi ortaya atıldı. Ben böyle bir şeyin olma ihtimalini görmüyorum." açıklamasında bulundu. 

İstanbul Sözleşmesini eleştiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Aile bizim toplumumuzun temelidir. Aileyi korumadan toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşması mümkün değildir. Aile bir erkek ve kadından meydana gelir. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Biz kadına şiddetin karşısındayız. Biz öyle bir inanca sahibiz ki 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyrulmuştur. Bu sebeple biz kadına en büyük değeri vermek zorundayız. Bu konu hassasiyetle ele alınmalıdır, kadına şiddete izin verilmeden ailenin korunmasına mecburuz."

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