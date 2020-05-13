1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı

Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.

Abone ol

Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer aldığı açıklandı.

1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Turuncu Liste’de yer alıyor

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."