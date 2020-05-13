HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı

Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.

Abone ol

Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer aldığı açıklandı.

1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Turuncu Liste’de yer alıyor
Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Mert Çetin bombası! Roma'yla el sıkışıldı
Benzine gece yarısı 19 kuruş indirim gelecek! EPGİS açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İstanbul Valiliği açıkladı
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması: 240 milyar TL'ye ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: 'Virüs ölmedi komada' deniliyor ama...
Bez maskelerle ilgili önemli karar! Ruhsar Pekcan duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta çarptığı yayaya 'abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye tüm veresiye defterlerini yaktı
Şehit itfaiyecinin abisi konuştu: Ekrem İmamoğlu aramadı
Bingöl'de otomobil takla attı 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı
Beşiktaş Kulübü'nde 100 kişi koronavirüs testinden geçti
Tomris Uyar kimdir ne zaman öldü? Tomris Uyar şiirleri ve unutulmaz sözleri
Yorumlar