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Antalya'da denize gireceğini söyleyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

ANTALYA'da 6 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın (36) cansız bedeni, balıkçı teknesi tarafından bulundu. Olay yerine gelen babası oğlunun cansız bedeni karşısında uzaklara dalıp gitti.

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Gazipaşa ilçesinde Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, geçen hafta perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrıldı ancak Bican'dan bir daha haber alınamadı.

Balıkçı teknesi farketti

Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Orhan Bican'ın kıyafetlerinin bulunduğu Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, bugün bir balıkçı teknesindekiler, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz duran bir cisim olduğunu fark etti. Teknedekiler yaklaştıklarında bunun bir erkek cesedi olduğunu anlayınca durumu polise haber verdi.

Cansız bedeni babası teşhis etti

İhbar üzerine bölgeye denizden Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, karadan da polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı yönlendirildi. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılırken olay yerine çağrılan kayıp doktor Orhan Bican'ın babası Ferruh Bican, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen savcı da inceleme yaptı.

Oğlunu teşhis ettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Ferruh Bican, cesedin yanındaki bir kayanın üzerine oturup, sessizce denizi izledi. Ceset daha sonra otopsi için morga götürüldü.

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