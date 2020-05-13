Osmaniye'de kanser hastası kızın babasını dolandıran zanlı yakalandı

OSMANİYE'de, lenf kanseri kızı Elif Naz'ın (9) tedavisi için sosyal medyadan yardım isteyen işçi Ahmet Yalman'ı, kendisini 'doktor' olarak tanıtarak, bin lira dolandıran Cuma A. (40) yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, aldığım parayı iade edeceğim" diyen Cuma A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Osmaniye'de İnşaat işçisi ve 3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın sağlık durumu ağırlaşınca tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

'Doktorum' yalanıyla dolandırmıştı

Yalman ile irtibata geçen ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan Cuma A., 'Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece 1000 lira yollamanız gerekiyor' diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen Ahmet Yalman, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

"Pişmanın aldığım parayı iade edeceğim"

Elif Naz'ın annesi Fatma Yalman'ın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Bahçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Cuma A., ilçede yakalandı. Gözaltına alınan Cuma A.'nın ifadesinde, "Pişmanım, aldığım parayı iade edeceğim" dediği öğrenildi. Cuma A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.