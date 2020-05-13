Vedat Muriç'in gönlü Mourinho'lu Tottenham'da

Lazio ile Tottenham arasındaki yarış kızıştı. İtalyan ekibinde Igli Tare kozu var ama Vedat Muriç'in gönlü, dünyaca ünlü menajer Mourinho’nun takımı Tottenham’dan yana.

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Transferin gözdesi Vedat Muriç için çok sayıda kulüp devrede. Henüz Rizespor’da oynarken bile Avrupalıların yakından takip ettiği bir isim olan Kosovalı golcü için özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri gözlerini karartmış durumda.

20 milyon avroya kapıyı araladı

Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla değerini katlayan Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye kaptıran Anderlecht gözyaşı dökmeye devam ederken, yeni dönemde yarış Lazio ile Tottenham arasında geçecek gibi görünüyor. Devre arasında Premier Lig ekiplerinden Burnley’nin resmî teklifini geri çeviren, İtalya ve Almanya’dan gelen yoklamaları cevapsız bırakan Fenerbahçe, şimdi 20 milyon avroya kapıyı araladı.

İtalyanlar ve İngilizler kapışıyor

İtalyan basını Lazio ile Napoli’nin, İngiliz medyası Tottenham, Leicester City ve Crystal Palace’ın Vedat Muriç’in peşinde olduğu yönündeki haberleri manşetlerden düşürmüyor. Ancak yarış iki takım arasında yoğunlaşmış durumda, Lazio ile Tottenham. Lazio, Muriç’le yakın diyalog içindeki Arnavut sportif direktörü Igli Tare’ye güveniyordu.

Çizme’ye değil Ada’ya

Vedat da Serie A’yı kendi oyun stiline daha uygun buluyordu. Ancak Tottenham menajeri Jose Mourinho dengeleri bozacak gibi. Kosovalı golcü, dünyaca ünlü teknik adamla çalışmaya can atıyor. Muriç, kariyeri açısından için en doğru ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.